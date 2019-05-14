В Кыштыме наступает пора ремонта школ и детсадов

Автор: КР от 14-05-2019, 17:13 Категория: Образование

Предстоящим летом на территории начальной школы-детского сада № 14 уложат тротуарную плитку, установят бортики тротуара и обустроят водосток. На эти цели из местного бюджета выделено 980 тысяч рублей.

В 2012 году в этом учебном заведении уже была уложена тротуарная плитка, однако выделенных денег не хватило, чтобы сделать это по всему периметру здания. Всего будет уложено 900 метров тротуарной плитки.

– Часть материалов у нас осталась, часть докупаем, – сказала сайту «КР» директор начальной школы-детского сада № 14 Татьяна Ершова. – Выбор в пользу тротуарной плитки, а не асфальта делается по той причине, что наше здание стоит на болотистой местности. Почва порой немного проваливается, поэтому в таких местах проще вытащить плитку, сделать снова подушку под неё и уложить. А если бы рвало асфальт, его было бы сложнее восстановить.

Кроме того, летом будет проведён ремонт фасада специальной (коррекционной) образовательной школы № 5. Из местного бюджета на это будет выделено 218 тысяч рублей. Уже определился подрядчик. Это местный предприниматель Пётр Любчик, который возглавляет компанию ООО «СтроительПлюс».

В обоих образовательных учреждениях работы должны быть завершены до 31 июля.