В посёлке Северный под Кыштымом отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт
Автор: КР от Вчера, 14:55 Категория: Медицина
На ремонт его ремонт из бюджета Кыштымского городского округа направлено около 200 тысяч рублей.
По словам исполняющего обязанности главного врача Кыштымской центральной городской больницы Игоря Ускова, подрядчик должен приступить к выполнению работ уже на следующей неделе. Согласно смете, в поселковом фельдшерско-акушерском пункте заменят электропроводку и окна, проведут утепление здания, отремонтируют крыльцо.
Ремонт должен завершиться к ноябрю.