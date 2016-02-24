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В посёлке Северный под Кыштымом отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

Автор: КР от Вчера, 14:55 Категория: Медицина

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На ремонт его ремонт из бюджета Кыштымского городского округа направлено около 200 тысяч рублей.

 

По словам исполняющего обязанности главного врача Кыштымской центральной городской больницы Игоря Ускова, подрядчик должен приступить к выполнению работ уже на следующей неделе. Согласно смете, в поселковом фельдшерско-акушерском пункте заменят электропроводку и окна, проведут утепление здания, отремонтируют крыльцо.

 

Ремонт должен завершиться к ноябрю.

 

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отремонтируют ! только фельдшера сами ищите !
 
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