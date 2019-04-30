В Кыштыме обезопасят ещё один участок пешеходного тротуара Автор: КР от Вчера, 16:17 Категория: Общество 0 Металлические стойки и секции ограждения тротуара установят от магазина «Цветочек» в сторону школы № 1 по улице Горелова. На эти цели из местного бюджета выделено 241 тысяча 294 рубля 80 копеек. Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, решение о проведении этих работ было принято после обращения к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой одним из жителей города. Заключение контракта запланировано на 10 мая. Ещё 15 дней уйдёт на выполнение заказа. Подрядчик после установки металлических стоек и секций ограждения покрасит их в чёрный цвет. Гарантия на качество выполненных работ составит пять лет. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить