В Кыштыме обезопасят ещё один участок пешеходного тротуара

Автор: КР от Вчера, 16:17 Категория: Общество

Металлические стойки и секции ограждения тротуара установят от магазина «Цветочек» в сторону школы № 1 по улице Горелова. На эти цели из местного бюджета выделено 241 тысяча 294 рубля 80 копеек.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, решение о проведении этих работ было принято после обращения к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой одним из жителей города.

Заключение контракта запланировано на 10 мая. Ещё 15 дней уйдёт на выполнение заказа. Подрядчик после установки металлических стоек и секций ограждения покрасит их в чёрный цвет. Гарантия на качество выполненных работ составит пять лет.