В Кыштыме сотрудники полиции раскрыли мошенничество

Автор: КР от Сегодня, 17:11 Категория: Общество

Трое жителей Кыштыма в возрасте от 75 до 82 лет обратились в полицию с одним и тем же сообщением. Телефонному мошеннику они перевели в общей сложности 45 тысяч рублей.

Кыштымские полицейские установили, что им по телефону звонил молодой человек. По выдуманной им легенде он представлялся родственником, который лежит в больнице. Каждый раз мошенник просил перевести ему денежные средства на лечение. Деньги у пенсионеров забирал его друг.

В ходе розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 43-летний житель города Коркино, ранее неоднократно судимый по аналогичным статьям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество. Мужчине, который сейчас находится под стражей, грозит до пяти лет лишения свободы.