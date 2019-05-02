Кто-то теряет, кто-то находит: жителей Кыштыма обокрали гастролёры из Челябинска

Автор: КР от Вчера, 14:10 Категория: Общество

В минувшие праздничные дни в кыштымский отдел полиции обратились двое жителей нашего города с заявлениями о краже денег.

В первом случае женщина не заметила, как потеряла банковскую карту. Пропажу она обнаружила, когда ей на телефон стали приходить сообщения о снятии денег. В результате оперативных действий был задержан 19-летний житель Челябинска.

По чужой карте он оплачивал в магазинах продукты и алкоголь. Всего успел потратить 5700 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159.3 – мошенничество с использованием электронных средств платежа. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Второе заявление в полицию поступило от мужчины, который обронил в магазине кошелёк. В нём находилось 22 тысячи рублей. Покупатель попросил посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Он увидел, как неизвестный мужчина в одном из залов магазина поднимает с пола кошелёк и в спешке уходит.

– По горячим следам был задержан 47-летний житель Челябинска, ранее судимый за мошенничество, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Деньги он не успел потратить, вся сумма изъята. Возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают: чтобы избежать уголовной ответственности, нужно передать найденные материальные ценности работникам торговых точек и других общественных мест, где это произошло. Или принести их в полицию.