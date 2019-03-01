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В Кыштыме на железнодорожной станции поймали вора

Автор: КР от Вчера, 18:32 Категория: Общество

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В линейный пункт полиции на железнодорожной станции Кыштым обратился 59-летний мужчина. Он заявил, что из мастерской, расположенной неподалёку, украли его мобильный телефон.

 

В последний раз пострадавший видел его на столе. В ходе оперативных действий сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России задержали вора. Им оказался 30-летний житель нашего города, неоднократно судимый за кражи и грабёж.

 

Он пришёл в мастерскую к знакомому и не смог пройти мимо телефона, который лежал без присмотра.

 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Задержанному грозит лишение свободы на срок до двух лет.


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