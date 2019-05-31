В Кыштыме задержаны местные жители при сбыте наркотиков в подъезде многоэтажного дома

Автор: КР от Вчера, 14:57 Категория: Происшествия

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, в ходе оперативной работы был задержан 25-летний житель нашего города. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. В этот раз мужчина хотел продать их в одном из подъездов пятиэтажного дома на улице Карла Либкнехта. Там его и задержали сотрудники полиции.

Кроме того, был задержан и покупатель. У него изъяли наркотики растительного происхождения общей массой 4,33 граммов.

Подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 – Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Изъятая масса относится к категории крупного размера. Каждому из задержанных грозит до 20 лет лишения свободы.

Дело передано в суд.