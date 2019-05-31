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В Кыштыме задержаны местные жители при сбыте наркотиков в подъезде многоэтажного дома

Автор: КР от Вчера, 14:57 Категория: Происшествия

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Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, в ходе оперативной работы был задержан 25-летний житель нашего города. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. В этот раз мужчина хотел продать их в одном из подъездов пятиэтажного дома на улице Карла Либкнехта. Там его и задержали сотрудники полиции.

 

Кроме того, был задержан и покупатель. У него изъяли наркотики растительного происхождения общей массой 4,33 граммов.

 

Подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 – Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Изъятая масса относится к категории крупного размера. Каждому из задержанных грозит до 20 лет лишения свободы.

 

Дело передано в суд.

 


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