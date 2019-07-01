Жители Кыштыма обеспокоены вероятными аварийными ситуациями при закрытии моста на улице Садовой

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», с 22 июля будет закрыт мост для движения автотранспорта на улице Садовой. Ремонт моста в течение 10 дней будет вести кыштымская компания «СтройКомАрт».

Объезд будет организован по улицам Фрунзе, Советской и Аношкина. При этом на Советской временно введут двустороннее движение.

Многие водители опасаются, что в узких местах, на улице Советской и возле третьей школы, автотранспорт не сможет разъехаться. По их мнению, любая авария может стать причиной километрового затора, так как мест для разворота на этих улицах не достаточно.

Как сказали сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, госавтоинспекторы проследят за тем, чтобы были установлены знаки дорожного движения по пути объезда. В частности, на улице Советской предполагается, что у одной из двух полос будет преимущество в движении.

Также госавтоинспекторы напомнили, что несколько лет назад на этой улице уже было организовано двустороннее движение. Аварийных случаев тогда зарегистрировано не было.

В кыштымском отделе ГИБДД рассматривается и вариант дежурства нарядов ДПС на улице Советской и возле третей школы в часы пик. Не исключено, что будет задействован регулировщик. Однако необходимость этого покажут первые дни использования объездного маршрута.