В Кыштыме главную улицу города будут ремонтировать в вечерние часы

Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Общество

Ремонт дорожного полотна на улице Ленина намечен на 21 и 22 июля. Новый асфальт будут укладывать от дома № 16 на этой улице до перекрёстка с улицей Юлии Ичёвой. Это порядка 200 метров.

Как сказали сайту «КР» в администрации Кыштымского городского округа, загруженность главной улицы не позволяет перекрыть её полностью в дневное время, поэтому работы будут организованы после 20 часов, когда транспортный поток не такой интенсивный.

Движение автотранспорта будет организовано по одной полосе. Предписание устранить колею на этом участке дороги выписала кыштымская ГИБДД.