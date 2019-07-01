В Кыштыме на улице Садовой временно закроют движение через мост

Автор: КР от Сегодня, 16:06 Категория: Общество

С предстоящего понедельника, 22 июля, объезд будет осуществляться по улицам Фрунзе, Советской и Аношкина. При этом на Советской временно введут двустороннее движение.

Это вызвано ремонтными работами. Дело в том, что муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства» выиграло суд у строительной компании «Форвард». Именно этот подрядчик в 2016 году проводил в Кыштыме ремонт двух мостовых сооружений на улицах Освобождения Урала и Садовой.

Однако заказчик не принял отдельные виды работ, поэтому по решению суда два миллиона 484 тысячи рублей возвращены в местный бюджет. Эти деньги повторно направлены через конкурсные процедуры на выполнение ремонтных работ на мостовых сооружениях.

Так, на мосту около горбольницы уже забетонировали откосы для предотвращения сползания грунта в городской пруд, а балки и плиты проезжей части под мостом покрыли смесью «Emaco» – специальным защитным покрытием.

Если работы на мосту по Освобождения Урала не потребовали введения ограничений в схеме организации дорожного движения, то ремонт на улице Садовой невозможно выполнить без полного запрета транспортного сообщения. По словам начальника ОКС Сергея Глазкова, здесь будут установлены шкафные стенки – защитный барьер для предотвращения сползания грунта.

– Эти работы и потребуют закрытия движения. Также подрядчик выполнит бетонирование призм – откосов мостовых сооружений – и нанесёт защитное покрытие, – рассказывает Сергей Глазков.

Ремонт выполнит кыштымская строительная компания «СтройКомАрт», победитель конкурсных процедур. Согласно плану производства работ, он продлится 10 дней.

На период работ, которые начнутся в предстоящий понедельник, 22 июля, будут внесены изменения в схему организации дорожного движения. Обращаем внимание водителей, что объезд закрытого на ремонт участка будет осуществляться по улицам Фрунзе, Советской и Аношкина. При этом на Советской временно введут двухстороннее движение.

Пассажирский транспорт будет работать в обычном графике, но по скорректированному маршруту.