В Кыштыме до Дня города завершатся работы на мостах над городским прудом

Автор: КР от Вчера, 16:24 Категория: ЖКХ

ООО «СК «Форвард» приступило к окончанию работ на двух мостах над городским прудом на улице Садовой. Они предусмотрены гарантийными обязательствами. Напомним, что их основной ремонт завершился 15 декабря прошлого года. Сейчас мостостроители будут доделывать тротуары, окрашивать барьеры, заделывать швы между мостовыми конструкциями и другие виды работ. Всё это может потребовать временного ограничения для движения транспорта, причём только по одной полосе дорожного полотна. В настоящее время готовится схема его организации. Все работы строители должны закончить до 10 июня.

Также в этом сезоне будет проведён серьёзный ремонт трёх участков городских дорог. Конкурс по ним выиграло ООО «Дороги». В этот перечень попал участок разбитого дорожного полотна на улице Садовой – от моста напротив детского парка и до поворота около станции туристов «Странник» (напротив дома № 5). Асфальт будет уложен и на участке улицы Ленина напротив центральной проходной радиозавода. ООО «Дороги» приведут в порядок и участок смыкания трёх улиц – Советской, Аношкина и Репина. На асфальтирование будет выделено свыше 1,5 миллиона рублей.