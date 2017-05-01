В Кыштыме до Дня города завершатся работы на мостах над городским прудом
Автор: КР от Вчера, 16:24 Категория: ЖКХ
ООО «СК «Форвард» приступило к окончанию работ на двух мостах над городским прудом на улице Садовой. Они предусмотрены гарантийными обязательствами. Напомним, что их основной ремонт завершился 15 декабря прошлого года. Сейчас мостостроители будут доделывать тротуары, окрашивать барьеры, заделывать швы между мостовыми конструкциями и другие виды работ. Всё это может потребовать временного ограничения для движения транспорта, причём только по одной полосе дорожного полотна. В настоящее время готовится схема его организации. Все работы строители должны закончить до 10 июня.
Также в этом сезоне будет проведён серьёзный ремонт трёх участков городских дорог. Конкурс по ним выиграло ООО «Дороги». В этот перечень попал участок разбитого дорожного полотна на улице Садовой – от моста напротив детского парка и до поворота около станции туристов «Странник» (напротив дома № 5). Асфальт будет уложен и на участке улицы Ленина напротив центральной проходной радиозавода. ООО «Дороги» приведут в порядок и участок смыкания трёх улиц – Советской, Аношкина и Репина. На асфальтирование будет выделено свыше 1,5 миллиона рублей.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
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