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В Кыштыме завтра откроется эксклюзивная аптека в старинном стиле

Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Экономика и бизнес

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Как заверила сайт «КР» индивидуальный предприниматель Светлана Гармс, новая аптека на улице Советской не будет похожа ни на одну из тех, которые сегодня есть в нашем городе.

 

– Мы постарались создать уютный и почти домашний интерьер, – поясняет Светлана Алексеевна. – Аптека оснащена эксклюзивным оборудованием под старину, изготовленным из натурального дерева. Хочется, чтобы люди, зайдя в наш аптечный пункт, испытали душевный комфорт.

 

В «АптекарЪ» будут работать одни из самых опытных фармацевтов. Она займёт половину зала первого этажа дома № 1 на улице Советской. Торжественное открытие состоится завтра в 12 часов.

 

А в мае по соседству с «АптекарЪ» появится лечебно-медицинский центр. На этот вид деятельности уже получена лицензия. Как сказала нашему сайту Светлана Гармс, главным врачом центра станет известный в нашем городе врач-эндокринолог высшей категории Лариса Александровна Скакун. Что касается других узких специалистов, то медперсонал будет укомплектован из высококвалифицированных врачей Озёрска и Челябинска.

 

Отличительная особенность этого частного центра в том, что врачи будут вести не только консультативный приём пациентов. За каждым специалистом будет закреплён кабинет для проведения различных лечебных процедур. Здесь планируется оказывать медицинскую помощь при лор-заболеваниях, а также в области гинекологии и урологии.

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  • Гость Игорь

  • Сегодня, 13:22
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"Высококвалифицированные врачи Озёрска " не смешите, в Аргаяше специалисты лучше чем в Озерске. По поводу врачей с Челябинска, высококвалифицированный специалист не поедет к нам в Кыштым потому что ему и в Чел.хорошо, а поедут сюда неучи ради хоть какой то прибыли.
 
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