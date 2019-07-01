В Кыштыме проводится работа по пресечению каналов поставки оружия и боеприпасов Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество 0 Сегодня началась оперативно-профилактическая операция «Арсенал», которую проводят сотрудники полиции. Усиленная работа направлена на пресечение каналов поставки оружия, боеприпасов, предотвращения угрозы совершения террористических актов. – Те, кто добровольно сдаст незарегистрированное оружие и взрывчатые вещества, освобождается от уголовной ответственности, если за их владельцем нет иного состава преступления, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Приём огнестрела на таких условиях продлится до 12 июля. Сдавать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы нужно по адресу: улица Красной Звезды, 97. Те, кто располагает информацией о незаконной деятельности в этой сфере, могут позвонить в дежурную часть полиции: 8 (351-51) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить