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В Кыштыме силовики дают деньги и свободу в обмен на ружья

Автор: КР от Сегодня, 11:35 Категория: Общество

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Со следующей недели полицейские начнут принимать оружие, боеприпасы и взрывчатку от жителей нашего города. Однако прежде чем отдать полагающееся за это денежное вознаграждение, они проверят, не было ли оружие использовано в противоправных целях.

 

За один газовый пистолет сотрудники полиции выдадут 2000 рублей, в два раза больше можно получить за охотничье гладкоствольное ружье. Оружие с нарезным стволом оценивается в 3000 рублей. Самый дорогой – охотничий карабин. За него дадут семь тысяч.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, добровольная сдача огнестрельного оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности. За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов можно сесть в тюрьму на срок до четырёх лет, при этом ещё и заплатить штраф до 80 тысяч рублей.

 

В прошлом году кыштымцы распрощались с 11 единицами оружия, шестью охотничьими гладкоствольными ружьями, шестью газовыми пистолетами и двумя единицами бесствольного оружия. За это полиция поощрила их на общую сумму более 65 тысяч рублей. Кроме того, ещё 700 рублей получили те, кто принёс патроны и взрывчатые вещества.

 

Сдать оружие можно до 1 ноября этого года в кабинете № 410 межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» на улице Красной Звезды, 97. Информацию о том, какие документы необходимо при себе иметь, дадут по телефонам 8 (35151) 4-46-65 или 8 (35151) 4-46-61.

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