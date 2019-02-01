В Кыштыме начали проверку владельцев оружия Автор: КР от Сегодня, 16:21 Категория: Общество 0 Сегодня в нашем городе полицейские приступили к оперативно-профилактической операции «Арсенал». До 8 февраля включительно они проверят, соблюдают ли владельцы зарегистрированного оружия обязательные условия его хранения. – Не останутся без внимания правоохранителей и те, кто ранее был осуждён за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. Те, кто добровольно сдаст незарегистрированный «огнестрел», освобождаются от уголовной ответственности, если за их владельцем нет иного состава преступления. Сообщить о незаконно хранящемся оружии можно по телефону местного отдела уголовного розыска: 4-46-55. Кроме того, до 1 ноября в рамках операции «Оружие» вознаграждение за добровольную сдачу газового пистолета составит две тысячи рублей рублей, охотничьего гладкоствольного ружья – четыре тысячи, за сдачу оружия с нарезным стволом – три тысячи рублей, а за охотничий карабин – семь тысяч рублей. Принести оружие можно в кыштымский отдел полиции по адресу: улица Красной Звезды, 97, кабинет № 410. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить