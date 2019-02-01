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В Кыштыме начали проверку владельцев оружия

Автор: КР от Сегодня, 16:21 Категория: Общество

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Сегодня в нашем городе полицейские приступили к оперативно-профилактической операции «Арсенал». До 8 февраля включительно они проверят, соблюдают ли владельцы зарегистрированного оружия обязательные условия его хранения.

 

– Не останутся без внимания правоохранителей и те, кто ранее был осуждён за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова.

 

Те, кто добровольно сдаст незарегистрированный «огнестрел», освобождаются от уголовной ответственности, если за их владельцем нет иного состава преступления.

 

Сообщить о незаконно хранящемся оружии можно по телефону местного отдела уголовного розыска: 4-46-55.

 

Кроме того, до 1 ноября в рамках операции «Оружие» вознаграждение за добровольную сдачу газового пистолета составит две тысячи рублей рублей, охотничьего гладкоствольного ружья – четыре тысячи, за сдачу оружия с нарезным стволом – три тысячи рублей, а за охотничий карабин – семь тысяч рублей.

 

Принести оружие можно в кыштымский отдел полиции по адресу: улица Красной Звезды, 97, кабинет № 410.

 

 


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