Жителей Кыштыма призывают сдать оружие и боеприпасы Автор: КР от Вчера, 13:52 Категория: Общество 0 Сегодня началась оперативно-профилактическая операция «Арсенал», которую проводят сотрудники полиции. – Те, кто добровольно сдаст незарегистрированное оружие и взрывчатые вещества, освобождается от уголовной ответственности, если за их владельцем нет иного состава преступления, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Приём огнестрела на таких условиях продлится до 7 декабря. Сдавать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы нужно по адресу: улица Красной Звезды, 97. Жители, располагающие информацией о незаконной деятельности в этой сфере, могут звонить в дежурную часть полиции по телефонам: 4-46-61, 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить