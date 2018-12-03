Жителей Кыштыма призывают сдать оружие и боеприпасы

Автор: КР от Вчера, 13:52 Категория: Общество

Сегодня началась оперативно-профилактическая операция «Арсенал», которую проводят сотрудники полиции.

– Те, кто добровольно сдаст незарегистрированное оружие и взрывчатые вещества, освобождается от уголовной ответственности, если за их владельцем нет иного состава преступления, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Приём огнестрела на таких условиях продлится до 7 декабря.

Сдавать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы нужно по адресу: улица Красной Звезды, 97.

Жители, располагающие информацией о незаконной деятельности в этой сфере, могут звонить в дежурную часть полиции по телефонам: 4-46-61, 02.