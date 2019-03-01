В Кыштыме сделают капремонт дорожного покрытия на повороте с улицы Ленина

Автор: КР от Вчера, 12:32 Категория: Общество

На небольшом участке дороги от улицы Ленина до дома 115 на улице Свердлова проведут капитальный ремонт. Сейчас асфальт здесь практически полностью отсутствует, кругом зияют одни ямы.

На эти цели из местного бюджета выделено 88 тысяч 398 рублей. Подрядчик будет определён 5 апреля, после проведения электронных торгов.

Одно из главных требований при проведении ремонтных работ – выполняться они должны при температуре наружного воздухе не менее пяти градусов тепла. Подрядчик должен завершить капремонт уже в начале мая. При этом гарантия качества нового асфальтового покрытия определена сроком на три года.