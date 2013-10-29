В Кыштыме готовятся к ямочному ремонту дорог Автор: КР от Вчера, 12:00 Категория: Общество +1 Управление городского хозяйства в ходе электронных торгов рассчитывает определить подрядчика по ямочному ремонту на дорогах Кыштымского городского округа до 15 апреля. На эти цели из местного бюджета выделено два миллиона 793 тысячи 651 рубль. Ямочный ремонт на данном этапе затронет 27 улиц с асфальтобетонным покрытием. В их числе улицы Гузынина, Клима Косолапова, Челюскинцев, Карла Либкнехта, Комсомольская, Абрамова, Маяковского, Пушкина, Ленина, Калинина и другие. В первую очередь ямочный ремонт пройдёт на тех улицах, которые задействованы в первомайской эстафете на призы газеты «Кыштымский рабочий» и в конце апреля – на призы Кыштымского медеэлектролитного завода. Подрядчик обязан дать гарантию на качество произведённых работ сроком на три года. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Горожанин Сегодня, 09:30 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 328 комментариев 0 публикаций А когда будут не ямочно-заплаточные захоронения бюджетных средств до следующей весны, а капитальные ремонты дорог с гарантией 5 и более лет? Хотя бы по одной в год. Пример ремонта автодороги Кыштым-Кузнецкое показала, что это реально. 0 Цитата Гость гость Вчера, 14:41 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций "Подрядчик обязан дать гарантию на качество произведённых работ сроком на три года." Три года гарантии на ямочный ремонт? не хило! +1