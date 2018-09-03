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В Кыштыме пройдёт ремонт дорог в частном секторе

Автор: КР от Вчера, 15:41 Категория: Общество

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На эти цели по областной программе «Реальные дела» выделено 999 517 рублей. Однако сумма контракта может измениться в меньшую сторону в ходе торгов.

 

Будет произведено грейдирование и отсыпка щебнем дорог частного сектора на улицах Свободы, Мичурина и Солонцовая.

 

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа, были учтены особенности местности. Так, улица Солонцовая под ремонт попала целиком, а вот улицы Мичурина и Свободы - частично, только в местах, где есть ровные участки и возможность их отгрейдировать.

 

Отсыпка щебнем дороги улицы Солонцовой, в частности, может решить ежегодную проблему жителей. Каждую весну здесь разливается вода из-за плохой дренажной системы.


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