В Кыштыме пройдёт ремонт дорог в частном секторе Автор: КР от Вчера, 15:41 Категория: Общество 0 На эти цели по областной программе «Реальные дела» выделено 999 517 рублей. Однако сумма контракта может измениться в меньшую сторону в ходе торгов. Будет произведено грейдирование и отсыпка щебнем дорог частного сектора на улицах Свободы, Мичурина и Солонцовая. Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа, были учтены особенности местности. Так, улица Солонцовая под ремонт попала целиком, а вот улицы Мичурина и Свободы - частично, только в местах, где есть ровные участки и возможность их отгрейдировать. Отсыпка щебнем дороги улицы Солонцовой, в частности, может решить ежегодную проблему жителей. Каждую весну здесь разливается вода из-за плохой дренажной системы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить