В Кыштыме крепчают морозы, и повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций

Автор: КР от Сегодня, 17:21 Категория: Общество

Как сообщили сайту «КР» в Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштыма, среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни останется ниже климатической нормы. В ночь с 5 на 6 февраля в низинах похолодает до 35-40 градусов. Такие морозы сохранятся в Челябинской области до 9 февраля.

В связи с этим возможно аварийное отключение электроснабжения и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Жителям округа рекомендуют отменить поездки на дальние расстояния и туристические походы.

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Не перекаливать печи, следить за состоянием электропроводки и не оставлять детей дома одних.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по телефону 112.