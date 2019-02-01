В Кыштыме крепчают морозы, и повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций Автор: КР от Сегодня, 17:21 Категория: Общество 0 Как сообщили сайту «КР» в Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштыма, среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни останется ниже климатической нормы. В ночь с 5 на 6 февраля в низинах похолодает до 35-40 градусов. Такие морозы сохранятся в Челябинской области до 9 февраля. В связи с этим возможно аварийное отключение электроснабжения и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Жителям округа рекомендуют отменить поездки на дальние расстояния и туристические походы. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Не перекаливать печи, следить за состоянием электропроводки и не оставлять детей дома одних. В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по телефону 112. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить