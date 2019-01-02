В Кыштыме отменили занятия в начальных классах Автор: КР от Сегодня, 09:17 Категория: Образование 0 По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, средняя уличная температура в Кыштыме в 6:30 часов составляла минус 25 градусов. В связи с этим в школах были отменены занятия первой смены для учеников с первого по четвёртый классы. Будут ли учиться школьники во вторую смену, станет известно после 11 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить