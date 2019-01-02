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В Кыштыме отменили занятия в начальных классах

Автор: КР от Сегодня, 09:17 Категория: Образование

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По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, средняя уличная температура в Кыштыме в 6:30 часов составляла минус 25 градусов.

 

В связи с этим в школах были отменены занятия первой смены для учеников с первого по четвёртый классы.

 

Будут ли учиться школьники во вторую смену, станет известно после 11 часов.


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