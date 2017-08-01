Часть районов Кыштыма останется без света

Автор: КР от Вчера, 11:34 Категория: ЖКХ

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Кыштымского городского округа, завтра и послезавтра будет отключена электроэнергия в микрорайоне Каолиновый и в садовом товариществе «Керамик».

Без электричества местные жители и садоводы останутся с 6:00 до 7:30 и с 17:00 до 18:30. Работы будут проведены персоналом Кыштымских районных электросетей «МРСК Урала».