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Часть районов Кыштыма останется без света

Автор: КР от Вчера, 11:34 Категория: ЖКХ

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По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Кыштымского городского округа, завтра и послезавтра будет отключена электроэнергия в микрорайоне Каолиновый и в садовом товариществе «Керамик».

 

Без электричества местные жители и садоводы останутся с 6:00 до 7:30 и с 17:00 до 18:30. Работы будут проведены персоналом Кыштымских районных электросетей «МРСК Урала».

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