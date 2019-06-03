В Кыштыме проведут расследование загадочного появления гуманоида

Автор: КР от Вчера, 11:03 Категория: Общество

Региональная исследовательская группа "Урал-Космопоиск" вновь соберётся на берегу озера Анбаш с 5 по 15 июля. Участники полевого лагеря продолжат расследование истории "Кыштымского карлика".

– У нас появился новый свидетель, который пожелал остаться инкогнито, – сказал сайту «КР» координатор «Урал-Космопоиск» Георгий Соболев. – В 1996 году, когда нашли Алёшеньку, он собирал грибы. Рассказал, что видел вывал леса. Помог определить приблизительные координаты. Будем запускать квадрокоптер с видеокамерой и прочёсывать лес. Помимо этого продолжим исследование предполагаемой посадки НЛО.

Кроме того, запланировано восстановление небольшого памятника Алёшеньки на берегу озера Анбаш. По словам Георгия, реставрация будет проведена уже шестой раз.

Команда из Космопоиска решила увековечить память создателей исследовательской группы. На одной плите в горах Урала, место которой держится в секрете, будет установлена памятная табличка основателям объединения Космопоиск – писателю-фантасту Александру Казанцеву, лётчику-испытателю Марине Попович, космонавту Георгию Гречко и уфологу Вадиму Черноброву. Предположительно она появится на пересечении Азии и Европы в районе посёлка Слюдорудник.