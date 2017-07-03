В Кыштыме восстановят памятник пришельцу из космоса Алёшеньке и увековечат память учёного-уфолога

Автор: КР от Сегодня, 12:53 Категория: Общество

Как сообщил сайту Владимир Бендлин, который изначально стоял у истоков обнаружения и изучения мумифицированного тельца «Алёшеньки-хорошенького, в самое ближайшее время в Кыштым на ежегодный слёт вновь приедут члены знаменитой организации "Космопоиск".

Под руководством учёного-уфолога Вадима Черноброва, скончавшегося в мае этого года, «Космопоиск» почти 20 лет занимался изучением загадки кыштымского гуманоида. Но эти поиски продолжаются и после смерти Черноброва. Уфологии проводят и другие обширные расследования следов представителей внеземной цивилизации на Урале и в различных регионах страны.

В июле 2015 года на берегу озера Анбаш «Космопоиск» установил памятник Алёшеньке, но поорудовали вандалы.

– «Космописк» хочет воссоздать памятник Лёхе, –поясняет Владимир Бендлин. – Нынешний слёт будет носить всероссийский характер, то есть на него съедутся исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны. Кроме того, организаторы слёта привезут с собой памятную доску в честь Вадима Черноброва. Они хотели бы увековечить его память в Кыштыме и надеются, что найдут понимание и поддержку у горожан и администрации округа.

Владимир Бендлин также сообщил, что кыштымские друзья «Космопоиска» подарять его представителям организации сувенир из ювелирной бронзы, изображающий Алёшеньку сидящим на летающей тарелке. Такие декоративные фигурки были выпущены ограниченным тиражом к 260-летию города кыштымскими умельцами. Сюжет об этом на телеканале «Южный Урал» вышел накануне Дня города.