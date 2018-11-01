В Кыштыме вандалы уже в третий раз разрушили карлика-инопланетянина Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Общество 0 Фигурка, установленная на берегу озера Анбаш не даёт покоя людям с тягой к разрушениям. Но если до этого фигурке инопланетянина отрывали только голову, то на этот раз похищено и туловище слепленного из глины карлика. Проект в честь инопланетянина Алёшеньки разработало международное научно-исследовательское объединение «Космопоиск». Его, ушедший из жизни в прошлом году, руководитель Вадим Чернобров лично слепил фигурку. В этом году исследователи всего мистического в мире проводили слёт на озере Анбаш, и во второй раз провели реконструкцию фигурки карлика. Теперь они будут принимать решение – надо ли восстанавливать его заново. Напомним, кыштымского карлика нашла на кладбище жительница посёлка Каолиновый Тамара Просвирина в 1996 году. По свидетельствам некоторых очевидцев, она даже кормила его до своей гибели под колёсами автомобиля. Но затем он мумифицировался. Позднее артефакт был утрачен. Биологическую видовую принадлежность карлика установить так и не удалось. По версии «Космопоиска», Алёшенька был инопланетянином. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить