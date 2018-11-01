В Кыштыме вандалы уже в третий раз разрушили карлика-инопланетянина

Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Общество

Фигурка, установленная на берегу озера Анбаш не даёт покоя людям с тягой к разрушениям. Но если до этого фигурке инопланетянина отрывали только голову, то на этот раз похищено и туловище слепленного из глины карлика.

Проект в честь инопланетянина Алёшеньки разработало международное научно-исследовательское объединение «Космопоиск». Его, ушедший из жизни в прошлом году, руководитель Вадим Чернобров лично слепил фигурку.

В этом году исследователи всего мистического в мире проводили слёт на озере Анбаш, и во второй раз провели реконструкцию фигурки карлика. Теперь они будут принимать решение – надо ли восстанавливать его заново.

Напомним, кыштымского карлика нашла на кладбище жительница посёлка Каолиновый Тамара Просвирина в 1996 году. По свидетельствам некоторых очевидцев, она даже кормила его до своей гибели под колёсами автомобиля. Но затем он мумифицировался. Позднее артефакт был утрачен. Биологическую видовую принадлежность карлика установить так и не удалось. По версии «Космопоиска», Алёшенька был инопланетянином.