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В Кыштыме исследователи общественного объединения Урал-Космопоиск восстановили памятник Алёшеньке

Автор: КР от Сегодня, 16:43 Категория: Общество

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Космопоиск уже в 14-й раз разбил свой лагерь на берегу озера Анбаш. Здесь в 2015 году был установлен памятник таинственному существу, найденному в районе Каолинового, который всему миру теперь известен как кыштымский гуманоид.

 

Как сказал сайту «КР» координатор Урал-Космопоиска Георгий Соболев, они восстановили разрушенную скульптуру и будут делать это впредь, вопреки злой воле вандалов.  Сейчас фигурка Алёшеньки вновь венчает каменную пирамиду, в которую вмонтирована и летающая тарелка. Кроме того, Космопоиск привёз в Кыштым мемориальную доску в честь руководителя организации Вадима Черноброва, скончавшегося в мае этого года.

 

В этом сезоне члены Космопоиска вновь изучали окрестности Кыштыма, провели встречу в библиотеке с членами клуба «Тихое зимовье», и даже помогли спелеоархеологу Владимиру Юрину в изучении подполья Свято-Троицкого храма. В первые дни работы лагеря Владимир Бендлин, который стоял у истоков истории с Алёшенькой, вручил две его статуэтки, изготовленные уральскими умельцами, в подарок семье Вадима Черноброва и музею Космопоиска.

 

По словам Георгия Соболева, осенью члены Космопоиска вновь хотят собраться в Кыштым, поскольку  надеются на положительное решение об установлении мемориальной доски Вадиму Черноброву.

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