В Кыштыме ожидается штормовой ветер

Автор: КР от Вчера, 20:44 Категория: Общество

По данным Челябинского гидрометеоцентра, ночью и днём 3 мая на Южном Урале ожидаются порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду.

В большинстве районов пройдут небольшие дожди, в горах – сильные осадки.

В Кыштыме завтра днём прогнозируются облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха составит до плюс 13 градусов. Скорость ветра – до 16 метров в секунду.

В связи с прогнозируемым усилением ветра повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, обрыв линий электропередачи.

В ветреную погоду следует соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём. При сильном порывистом ветре бытовые и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.