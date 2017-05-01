Жителям Кыштыма лучше повременить с отдыхом на природе: погода в выходные снова не побалует нас теплом
Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: Экология
В предстоящие выходные любителям пикников придётся повременить с отдыхом на природе.
По прогнозам областного Гидрометеоцентра, погода так и не побалует южноуральцев солнцем и теплом. В субботу и в воскресенье днём столбики уличных термометров не превысят отметки в плюс 15 градусов. Более того, ночами синоптики обещают похолодания до нуля градусов. Прохладная погода будет сопровождаться кратковременными дождями и ветром, порывы которого будут достигать 14-16 метров в секунду.
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Жителей Кыштыма убеждают менять даже исправные газовые счётчики (Горожанин)
Можно еще добавить, что: - Межповерочный интервал: 12 лет - Гарантийный срок службы: 12 лет >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Radishev)
Да, должна была внести, чтоб очередному руководителю почты России на золотой парашут хватило, а сама и её коллеги пусть бесплатно буклеты разносят >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (drom74)
Себе она с этих денег ни копейки не взяла А пока на службе будут такие полицейские которые работают ради палок и улучшения показателей, так и будет страдать народ >>>
На юбилее Кыштыма выступят семь военных оркестров (Мальчик в полосатой пижаме)
Эх, Вася, Вася… Что ж такие умные Васи не предложат своей программы проведения праздников Может и город в болото не превратится Хотя писать, палец о полей не ударив, гораздо легче, да, Вася >>>
Жителей Кыштыма убеждают менять даже исправные газовые счётчики (Гость Сергей)
Также производится их(счётчиков) постановка на техническое обслуживание (цитата по тексту) (с заключением договора за отдельную плату- моё) Счетчик газа Гранд-1,6 Паспорт Пункт 5 4 "В течении всег >>>
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