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Жителям Кыштыма лучше повременить с отдыхом на природе: погода в выходные снова не побалует нас теплом

Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: Экология

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В предстоящие выходные любителям пикников придётся повременить с отдыхом на природе.

 

По прогнозам областного Гидрометеоцентра, погода так и не побалует южноуральцев солнцем и теплом. В субботу и в воскресенье днём столбики уличных термометров не превысят отметки в плюс 15 градусов. Более того, ночами синоптики обещают похолодания до нуля градусов. Прохладная погода будет сопровождаться кратковременными дождями и ветром, порывы которого будут достигать 14-16 метров в секунду.

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