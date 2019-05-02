Экстренное предупреждение. В Кыштыме ожидаются град и сильный ветер

Автор: КР от Сегодня, 15:18 Категория: Общество

По прогнозам Челябинского гидрометеоцентра ночью и днём 17 мая в отдельных районах области пройдут дожди, местами сильные. Ожидаются грозы и даже град.

Температура воздуха в Кыштыме составит до плюс 14 градусов.

Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Это может привести к авариями на линиях электропередач, валу деревьев, повреждению слабоукреплённых конструкций, кровли и остекления зданий.

Возможны резкие подъёмы уровня воды в реках, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности.

Рекомендуется скорректировать график выдвижения туристических групп и перенести походы на более поздний срок.