Экстренное предупреждение. В Кыштыме ожидаются град и сильный ветер Автор: КР от Сегодня, 15:18 Категория: Общество 0 По прогнозам Челябинского гидрометеоцентра ночью и днём 17 мая в отдельных районах области пройдут дожди, местами сильные. Ожидаются грозы и даже град. Температура воздуха в Кыштыме составит до плюс 14 градусов. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Это может привести к авариями на линиях электропередач, валу деревьев, повреждению слабоукреплённых конструкций, кровли и остекления зданий. Возможны резкие подъёмы уровня воды в реках, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности. Рекомендуется скорректировать график выдвижения туристических групп и перенести походы на более поздний срок. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить