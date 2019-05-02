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Экстренное предупреждение. В Кыштыме ожидаются град и сильный ветер

Автор: КР от Сегодня, 15:18 Категория: Общество

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По прогнозам Челябинского гидрометеоцентра ночью и днём 17 мая в отдельных районах области пройдут дожди, местами сильные. Ожидаются грозы и даже град.

 

Температура воздуха в Кыштыме составит до плюс 14 градусов.

 

Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Это может привести к авариями на линиях электропередач, валу деревьев, повреждению слабоукреплённых конструкций, кровли и остекления зданий.

 

Возможны резкие подъёмы уровня воды в реках, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности.

 

Рекомендуется скорректировать график выдвижения туристических групп и перенести походы на более поздний срок.


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