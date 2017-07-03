Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий

Автор: КР от Сегодня, 18:02 Категория: Экология

По данным Челябинского гидрометеоцентра, сегодня вечером, ночью и завтра днём в Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, крупный град и шквалистое усиление ветра до 26 метров в секунду.

Из-за непогоды возможно повреждение слабоукреплённых конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение количества ДТП.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на маршруты на более поздний срок.

Рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 4-11-12, 112.