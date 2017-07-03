Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий
Автор: КР от Сегодня, 18:02 Категория: Экология
По данным Челябинского гидрометеоцентра, сегодня вечером, ночью и завтра днём в Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, крупный град и шквалистое усиление ветра до 26 метров в секунду.
Из-за непогоды возможно повреждение слабоукреплённых конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение количества ДТП.
Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на маршруты на более поздний срок.
Рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 4-11-12, 112.
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