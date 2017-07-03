Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий

Автор: КР от Сегодня, 18:02 Категория: Экология

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

По данным Челябинского гидрометеоцентра, сегодня вечером, ночью и завтра днём в Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, крупный град и шквалистое усиление ветра до 26 метров в секунду.

 

Из-за непогоды возможно повреждение слабоукреплённых конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение количества ДТП.

 

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на маршруты на более поздний срок.

 

Рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.

 

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 4-11-12, 112.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter