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Настоятель храма Рождества Христова в Кыштыме получил награды Русской православной церкви

Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Общество

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В среду Светлой седмицы, выпавшей в этом году на 1 мая, митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил литургию в Христорождественском храме Кыштыма. Владыке сослужили клирики Озёрско-Кыштымского благочиния. В числе прихожан была замечена и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

 

Перед началом богослужения правящий архиерей объявил о награждении.

 

 

Заслуги священнослужителей Русской православной церкви отмечаются разнообразными наградами, каждая из которых имеет свою историю и своё символическое значение. Первой наградой для священника является набедренник – продолговатый прямоугольный плат с нашитым крестом. Он носится во время богослужения на правом бедре и символизирует духовный меч Слова Божьего. В Русской церкви набедренник известен с XVI столетия, а в качестве награды стал употребляться в средине XIX века.

 

Именно этой награды были удостоены настоятель храма Рождества Христова города Кыштыма иерей Михаил Чирков и клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Озёрска иерей Кирилл Кудряшов.


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