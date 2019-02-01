В Кыштыме прошло собрание Озёрско-Кыштымского благочиния

Автор: КР от Сегодня, 10:08 Категория: Общество

Во вторник в Христорождественском храме города Кыштыма прошло собрание священнослужителей и помощников настоятелей храмов Озёрско-Кыштымского благочиния – в Русской православной церкви это часть епархии, объединяющая группу приходов.

Обсуждались вопросы, связанные с выбором модуля «Основы православной культуры» в рамках преподавания религиозных культур и светской этики.

– Было решено продолжать активную работу с родителями, – сказал сайту «КР» настоятель храма Рождества Христова отец Михаил. – Через «Основы православной культуры» дети становятся ближе к истории. Мы ведём активную работу в школах, на родительских собраниях, особенно у третьеклассников, которые в четвёртой четверти как раз выбирают один из дополнительных модулей образования. Сейчас 70 процентов людей позиционируют себя как православные, но понятия об этом ничего не имеют. Стараемся это изменить.

Обсудили священнослужители и методическую поддержку учителей начальной школы в этом направлении. Духовный центр подготовки церковных специалистов готов принять желающих получить соответствующее образование.

– На 5 марта в библиотеке нашего храма запланирован День православной книги, – добавил отец Михаил. – Одна из задач, поставленная на собрании, – привлечь людей к православному чтению. В нашей библиотеке можно брать книги на дом.

На собрании благочиния был рассмотрен ряд вопросов по подготовке к предстоящей встрече святыни – мощей святителя Николая Чудотворца в храме Рождества Христова. Как уже сообщалось на сайте «КР», они пробудут в Кыштыме с 22 февраля по 4 марта.