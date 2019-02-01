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В Кыштыме бывший директор школы назначен настоятелем храма Рождества Христова

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество

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Митрополит Челябинский и Миасский, правящий архиерей Григорий назначил настоятелем Христорождественского храма в Кыштыме отца Михаила.

 

Михаил Иванович Чирков стал священнослужителем в 2014 году. До этого 23 года работал директором школы № 4, преподавал историю и обществознание. Именно он выступил организатором и координатором кадетского движения в нашем городе.

 

Кроме того, Михаил Чирков носит звание «Почётного гражданина города Кыштыма». Он участник боевых действий в Афганистане. За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

 

Прошедшие несколько лет руководил Христорождественской церковью отец Иоанн. Однако по состоянию его здоровья правящий архиерей Григорий решил сделать кадровые перестановки.

 

Отец Иоанн останется в храме священнослужителем, а руководить православным приходом будет отец Михаил.

 

 

 


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