В Кыштыме бывший директор школы назначен настоятелем храма Рождества Христова

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество

Митрополит Челябинский и Миасский, правящий архиерей Григорий назначил настоятелем Христорождественского храма в Кыштыме отца Михаила.

Михаил Иванович Чирков стал священнослужителем в 2014 году. До этого 23 года работал директором школы № 4, преподавал историю и обществознание. Именно он выступил организатором и координатором кадетского движения в нашем городе.

Кроме того, Михаил Чирков носит звание «Почётного гражданина города Кыштыма». Он участник боевых действий в Афганистане. За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Прошедшие несколько лет руководил Христорождественской церковью отец Иоанн. Однако по состоянию его здоровья правящий архиерей Григорий решил сделать кадровые перестановки.

Отец Иоанн останется в храме священнослужителем, а руководить православным приходом будет отец Михаил.