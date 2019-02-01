В Кыштыме бывший директор школы назначен настоятелем храма Рождества Христова Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество +1 Митрополит Челябинский и Миасский, правящий архиерей Григорий назначил настоятелем Христорождественского храма в Кыштыме отца Михаила. Михаил Иванович Чирков стал священнослужителем в 2014 году. До этого 23 года работал директором школы № 4, преподавал историю и обществознание. Именно он выступил организатором и координатором кадетского движения в нашем городе. Кроме того, Михаил Чирков носит звание «Почётного гражданина города Кыштыма». Он участник боевых действий в Афганистане. За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Прошедшие несколько лет руководил Христорождественской церковью отец Иоанн. Однако по состоянию его здоровья правящий архиерей Григорий решил сделать кадровые перестановки. Отец Иоанн останется в храме священнослужителем, а руководить православным приходом будет отец Михаил. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить