В Кыштыме Свято-Троицкий храм откроет двери

Автор: КР от Вчера, 18:03 Категория: Общество

В эту субботу, 20 апреля, клуб краеведов «Тихое зимовье» проведёт очередную встречу в формате проекта «История одного места». Жители и гости города смогут посетить Свято-Троицкий храм. Вот уже шесть лет православные верующие бескорыстно вносят посильный вклад в его возрождение, не жалея ни времени, ни денег.

– В общей сложности это девять месяцев беспрерывного труда по подготовке объекта к строительным работам, – сказал сайту «КР» староста храма Александр Фадеев, – Любой может присоединиться к уборке территории и восстановительным работам каждую субботу в 11 часов.

Краеведы, как всегда, поделятся с экскурсантами малоизвестными фактами об историческом объекте середины ХIХ века.

Сбор группы назначен в 13 часов у храма.