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В Кыштыме во время земляных работ обнаружен череп человека

Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции обратился настоятель храма Рождества Христова и Свято-Троицкого храма. По его словам, 9 июля в Свято-Троицком храме во время проведения земляных работ экскаватором был обнаружен человеческий череп.

 

Как пояснил полицейским настоятель, Свято-Троицкий храм был построен и освящён в 1842 году. А в 30-40 годах прошлого века на его территории хоронили священников. Череп был найден под грунтом не функционирующего подвального помещения. По данному факту ведётся проверка.

Фото предоставлено пресс-секретарём межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Светланой Дятловой.

 

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