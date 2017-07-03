В Кыштыме во время земляных работ обнаружен череп человека

Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Происшествия

Вчера в дежурную часть полиции обратился настоятель храма Рождества Христова и Свято-Троицкого храма. По его словам, 9 июля в Свято-Троицком храме во время проведения земляных работ экскаватором был обнаружен человеческий череп.

Как пояснил полицейским настоятель, Свято-Троицкий храм был построен и освящён в 1842 году. А в 30-40 годах прошлого века на его территории хоронили священников. Череп был найден под грунтом не функционирующего подвального помещения. По данному факту ведётся проверка.

Фото предоставлено пресс-секретарём межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Светланой Дятловой.