Уроженка Кыштыма Инга Оболдина пожертвовала на восстановление Свято-Троицкого храма

Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Общество

В марте исполняется четыре года, как православные верующие нашего города каждую субботу приходят в Свято-Троицкий храм и совершенно бескорыстно вносят посильный вклад в его возрождение.

По словам инициатора и организатора восстановительных работ Александра Фадеева, сейчас они разбирают перекрытия, которые были возведены уже в годы советской власти.

– Когда разбирали стены, обнаружили удивительные находки, – сказал сайту «КР» Фадеев. – Внутри стен мы нашли не строительные металлоконструкции, а церковные стяги. Это родные балки, которые когда-то были установлены под куполами храма.

Верующие не жалеют ни сил, ни собственных денег для того, чтобы Свято-Троицкий храм вновь открыл двери для прихожан. Серьёзную финансовую помощь в его восстановлении оказали радиозавод и уроженка Кыштыма, заслуженная артистка РФ Инга Оболдина. Благодаря её пожертвованиям удалось построить церковную арку.