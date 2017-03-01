Уроженка Кыштыма Инга Оболдина пожертвовала на восстановление Свято-Троицкого храма
Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Общество
В марте исполняется четыре года, как православные верующие нашего города каждую субботу приходят в Свято-Троицкий храм и совершенно бескорыстно вносят посильный вклад в его возрождение.
По словам инициатора и организатора восстановительных работ Александра Фадеева, сейчас они разбирают перекрытия, которые были возведены уже в годы советской власти.
– Когда разбирали стены, обнаружили удивительные находки, – сказал сайту «КР» Фадеев. – Внутри стен мы нашли не строительные металлоконструкции, а церковные стяги. Это родные балки, которые когда-то были установлены под куполами храма.
Верующие не жалеют ни сил, ни собственных денег для того, чтобы Свято-Троицкий храм вновь открыл двери для прихожан. Серьёзную финансовую помощь в его восстановлении оказали радиозавод и уроженка Кыштыма, заслуженная артистка РФ Инга Оболдина. Благодаря её пожертвованиям удалось построить церковную арку.
Комментарии
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