Требуется на постоянную работу фрезеровщик 4-5 разряда. Заработная плата договорная. Обращаться по тел.89048084439, 89323007189 Юрий Возьму в аренду торговую площадь от 500 до 1000 кв.м. Направление Хозтовары. тел. +7922-74-07-700 Предприятию требуется главный энергетик. Обращаться по тел. 89226315548 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Уроженка Кыштыма Инга Оболдина пожертвовала на восстановление Свято-Троицкого храма

Уроженка Кыштыма Инга Оболдина пожертвовала на восстановление Свято-Троицкого храма

Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В марте исполняется четыре года, как православные верующие нашего города каждую субботу приходят в Свято-Троицкий храм и совершенно бескорыстно вносят посильный вклад в его возрождение.

                          

По словам инициатора и организатора восстановительных работ Александра Фадеева, сейчас они разбирают перекрытия, которые были возведены уже в годы советской власти.

 

– Когда разбирали стены, обнаружили удивительные находки, – сказал сайту «КР» Фадеев. – Внутри стен мы нашли не строительные металлоконструкции, а церковные стяги. Это родные балки, которые когда-то были установлены под куполами храма.

 

Верующие не жалеют ни сил, ни собственных денег для того, чтобы Свято-Троицкий храм вновь открыл двери для прихожан. Серьёзную финансовую помощь в его восстановлении оказали радиозавод и уроженка Кыштыма, заслуженная артистка РФ Инга Оболдина. Благодаря её пожертвованиям удалось построить церковную арку.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter