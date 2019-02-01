В Кыштыме рыбу снабжают кислородом и рыбаки, и предприятия

Автор: КР от Сегодня, 16:06 Категория: Общество

Сегодня с 12 до 15 часов на городском пруду команда индивидуального предпринимателя Александра Трифонова, насыщала кислородом Верхнекыштымский пруд. Это была их личная инициатива. С помощью компрессора они пробурили лунку и засунули в воду трубу, через которую нагнетался воздух.

– Делаем это чисто благотворительно, – сказал сайту «КР» Александр Трифонов. – Насколько эффективно? Посмотрим. Слышали, что в прошлом году здесь гибла рыба. Не хотим повторения этой ситуации ещё и в этом. Сами ведь тоже увлекаемся рыбалкой.

Вместе с Александром в операции «кислород» принимали участие Кирилл Трифонов и Максим Шарафутдинов.

Мероприятия по предотвращению замора рыбы в Кыштымском городском округе уже начались. К ним подключились на машобъединении, расположенном на берегу городского пруда, и в ООО «Кыштымский каолин» – находится недалеко от озера Анбаш. Лунки пробурили и садоводы СНТ «Южный». В эти выходные это же сделают в СНТ «Дружба».

– Уровень воздуха в воде пруда на днях был два миллиграмма на литр, – сказал сайту «КР» и.о. председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Борис Кирьянов. – Критическими считаются значения ниже шести. Радует, что есть такие ребята, которые сами приходят на помощь.

А в предстоящее воскресенье на городском пруду пройдёт открытый городской чемпионат любителей рыболки. И кислорода в воде прибавится ещё.

Как сказали сайту «КР» в управлении гражданской защиты, в понедельник в этом водоёме пройдёт очередной замер уровня воздуха. Тогда и станет ясно – помогают ли выживанию рыбы принимаемые меры.