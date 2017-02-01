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В Кыштыме, пока экологи спят, волонтёры спасают рыбу в городском пруду

Автор: КР от Сегодня, 09:24 Категория: Экология

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На прошлой неделе Верхне-Кыштымский пруд буквально усеялся погибшей рыбой. Тысячи чебаков, карасей, окуней и даже щук погибли от недостатка кислорода. Но первыми тревогу забили не экологи, а рыбаки-любители.

 

В социальной группе «Мы из Кыштыма» медеплавильщик Кыштымского медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин бросил клич.

 

«В городском пруду задыхаются и рыба, и раки, – написал он в группе. – Всех, кто неравнодушен к проблеме, приходите 4 февраля к 12 часам на городскую площадь. Берите с собой ледобуры, будем делать лунки. Давайте спасём озеро и рыбу, раз наши власти бездействуют».

 

Акция по предотвращению дальнейшего замора рыбы проводилась и вчера. Как сообщил позже в сети интернет её инициатор, на призыв отозвались более двух десятков человек. Общими усилиями было проделано около сотни лунок и шесть майн.

 

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