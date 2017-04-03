В Кыштыме у дамбы машиностроительного объединения поверхность городского пруда покрылась мазутными разводами
Автор: КР от Сегодня, 11:57 Категория: Экология
Все фото предоставлены Дмитрием Дудиным.
Вчера плавильщик Кыштымского медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин стал очевидцем чудовищных «пейзажей» на Верхне-Кыштымском пруду. Водная гладь покрылась мазутными разводами, которые уже не одно десятилетие просачиваются в водоём с территории бывшего мазутного хозяйства этого предприятия.
– Зимой очень много рыбы погибло из-за недостатка кислорода, а теперь экологическую ситуацию осложняет ещё и мазут с территории машзавода, – констатирует Дмитрий. – Где же опять наши доблестные экологи? Чайки плавают в мазуте, рыба полумёртвая, мазут повсюду, и никто ничего не предпринимает. На берегу стоят две маленькие бочки с мазутом и всё. А его с каждым днём всё больше и больше! Из городского пруда он попадает в Нижне-кыштымский пруд и впадает в «мельницу»! А летом там купаются дети. SOS!!!
Дмитрий Дудин уже знаком нашим читателям. В марте именно он бросил клич и собрал рыбаков и неравнодушных кыштымцев, чтобы спасти от замора погибающую рыбу, проделав лунки и майны. А теперь он не может равнодушно смотреть, как рыба погибает уже от просачивающегося мазута.
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