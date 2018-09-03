» » Юридические лица Кыштыма могут ограничить в подаче электроэнергии

Юридические лица Кыштыма могут ограничить в подаче электроэнергии

Автор: КР от Сегодня, 13:06 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Юридические лица – бывшие потребители ПАО «Челябэнергосбыт»  – должны были перезаключить договор о покупке электроэнергии с её новым гарантирующим поставщиком в Челябинской области – ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» до первого сентября.

 

На сайте компании ОАО «МРСК Урала» появилось  сообщение, что для компаний и организаций, которые этого не сделали, вводятся ограничение электроснабжения и применение расчётных способов за ранее потреблённую электроэнергию, которые в разы превышают начисление по приборам учёта.

 

Для уточнения информации и решения вопросов с перезаключением договоров нужно в кратчайшие сроки обратиться по бесплатному номеру 8-800-2501-220 или отправить письмо по единой электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru

 

Заключение договоров купли-продажи энергоснабжения в письменной форме обязательно для всех потребителей электроэнергии, кроме физических лиц.

 

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter