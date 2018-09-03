Юридические лица Кыштыма могут ограничить в подаче электроэнергии Автор: КР от Сегодня, 13:06 Категория: Общество 0 Юридические лица – бывшие потребители ПАО «Челябэнергосбыт» – должны были перезаключить договор о покупке электроэнергии с её новым гарантирующим поставщиком в Челябинской области – ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» до первого сентября. На сайте компании ОАО «МРСК Урала» появилось сообщение, что для компаний и организаций, которые этого не сделали, вводятся ограничение электроснабжения и применение расчётных способов за ранее потреблённую электроэнергию, которые в разы превышают начисление по приборам учёта. Для уточнения информации и решения вопросов с перезаключением договоров нужно в кратчайшие сроки обратиться по бесплатному номеру 8-800-2501-220 или отправить письмо по единой электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru Заключение договоров купли-продажи энергоснабжения в письменной форме обязательно для всех потребителей электроэнергии, кроме физических лиц. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить