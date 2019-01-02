В Кыштыме энергоснабжающая компания сменила адрес и телефоны, но потребителей об этом не уведомила

Автор: КР от Вчера, 15:10 Категория: Общество

Сегодня в течение дня в редакцию «КР» звонят жители города, жалуясь на невозможность передачи показаний электросчётчиков по телефону указанному в прежних квитанциях.

Как удалось выяснить сайту «КР», со вчерашнего дня специалисты энергосетевой компании «МРСК Урала» принимают потребителей своих услуг по новому адресу – на улице Ветеранов, 10. Ранее их офис располагался в здании находящегося в стадии банкротства ПАО «Челябэнергосбыт» на улице Некрасова, 21. Но проинформировать об этом граждан и юридических лиц в компании не сочли нужным.

Юридические адреса компания «МРСК Урала» меняет и в других 53 офисах на территории Челябинской области.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе энергокомпании, это позволит перевести потребителей на обслуживание без посредников, ведь ранее им приходилось арендовать офисы у «Челябэнергосбыта».

К концу января для потребителей «МРСК Урала» начнёт работать новый сайт. Он позволит более оперативно получать ответы на вопросы по деятельности электросетевой компании на период выполнения ею функций гарантирующего поставщика.

Итак, теперь, в связи с переездом в новый офис, поменялись и номера телефонов, по которым нужно передавать показания электросчётчиков.

Теперь в расчётный отдел можно дозвониться по номерам: 8 (35151) 2-02-14 или 2-01-26.