В Кыштыме выявят самовольно захваченные земельные участки

Автор: КР от Вчера, 17:46 Категория: Общество

Со сходом снега собственников земельных участков в Челябинской области ждут массовые проверки со стороны регионального управления Росреестра. С марта по май в Кыштыме они будут проводиться до 10 в неделю.

Но проверки не будут внезапными – о них можно узнать на сайте управления. Внеплановые рейды последуют только после соответствующих обращений.

Как показывает практика, самым частым нарушением является самовольный захват участка земли, что является нарушением статьи 7.1 КоАП.

– Собственники считают, что палисадники у их домов тоже их собственность, хотя они являются землями общего пользования, – сказала сайту «КР» начальник кыштымского отдела Росреестра Люция Ускова. – И начинают пользоваться ими на своё усмотрение. Огораживают капитальным забором, порой с применением бетонного фундамента. Это и считается самовольным захватом участка земли.

Штрафы в таких случаях для физических лиц составляют от пяти до десяти тысяч рублей.

Уже в ближайшие дни сотрудники кыштымского отдела Росреестра выйдут на внеплановую проверку по составленным ранее актам обследования.