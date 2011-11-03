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В Кыштыме выявят самовольно захваченные земельные участки

Автор: КР от Вчера, 17:46 Категория: Общество

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Со сходом снега собственников земельных участков в Челябинской области ждут массовые проверки со стороны регионального управления Росреестра. С марта по май в Кыштыме они будут проводиться до 10 в неделю.

 

Но проверки не будут внезапными – о них можно узнать на сайте управления. Внеплановые рейды последуют только после соответствующих обращений.

 

Как показывает практика, самым частым нарушением является самовольный захват участка земли, что является нарушением статьи 7.1 КоАП.

 

– Собственники считают, что палисадники у их домов тоже их собственность, хотя они являются землями общего пользования, – сказала сайту «КР» начальник кыштымского отдела Росреестра Люция Ускова. – И начинают пользоваться ими на своё усмотрение. Огораживают капитальным забором, порой с применением бетонного фундамента. Это и считается самовольным захватом участка земли.

 

Штрафы в таких случаях для физических лиц составляют от пяти до десяти тысяч рублей.

 

Уже в ближайшие дни сотрудники кыштымского отдела Росреестра выйдут на внеплановую проверку по составленным ранее актам обследования.


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Вместо того, чтоб присоединить земли полисадников к остальному участку, и собирать дополнительный земельный налог, чинуши от государства воюют с заборами....
СССР давно опустил дух, совковое мышление - живее всех живых...
 
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