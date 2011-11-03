В Кыштыме выявят самовольно захваченные земельные участки Автор: КР от Вчера, 17:46 Категория: Общество 0 Со сходом снега собственников земельных участков в Челябинской области ждут массовые проверки со стороны регионального управления Росреестра. С марта по май в Кыштыме они будут проводиться до 10 в неделю. Но проверки не будут внезапными – о них можно узнать на сайте управления. Внеплановые рейды последуют только после соответствующих обращений. Как показывает практика, самым частым нарушением является самовольный захват участка земли, что является нарушением статьи 7.1 КоАП. – Собственники считают, что палисадники у их домов тоже их собственность, хотя они являются землями общего пользования, – сказала сайту «КР» начальник кыштымского отдела Росреестра Люция Ускова. – И начинают пользоваться ими на своё усмотрение. Огораживают капитальным забором, порой с применением бетонного фундамента. Это и считается самовольным захватом участка земли. Штрафы в таких случаях для физических лиц составляют от пяти до десяти тысяч рублей. Уже в ближайшие дни сотрудники кыштымского отдела Росреестра выйдут на внеплановую проверку по составленным ранее актам обследования. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev Вчера, 22:07 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 291 комментарий 0 публикаций Вместо того, чтоб присоединить земли полисадников к остальному участку, и собирать дополнительный земельный налог, чинуши от государства воюют с заборами.... СССР давно опустил дух, совковое мышление - живее всех живых... 0