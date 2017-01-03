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Жители Кыштыма пополнили бюджет на четверть миллиона рублей из-за неправильного использования земель

Автор: КР от Сегодня, 09:47 Категория: Общество

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В прошлом году сотрудники кыштымского отдела Росреестра проверили 186 земельных участков общей площадью почти 20 гектаров. Причём ровно половину из них – в плановом порядке, а другую половину – по обращениям граждан и муниципальной власти.

 

Как сообщила сайту «КР» начальник кыштымского отдела Росреестра Люция Ускова, среди юридических лиц нарушителей не оказалось, зато среди физических – 47 человек.

 

Самые распространённые нарушения связаны с тем, что одни владельцы земельных угодий годами не оформляют их в собственность, а значит, и не платят налоги. Другие и вовсе используют, например, садоводческие земли под магазины или шиномонтажные мастерские.  

 

Всех их привлекли к административной ответственности, выписав штрафы на общую сумму 236,8 тысячи рублей. Основная её часть уже оплачена. Специалистам Росреестра осталось взыскать только 15 тысяч рублей.

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