Жителей Кыштыма бесплатно проконсультируют нотариус и руководитель отдела Росреестра Автор: КР от Сегодня, 13:20 Категория: Общество 0 В рамках Дня оказания правовой помощи встречу с населением проведут нотариус Яна Васильева и начальник отдела Росреестра Люция Ускова. Они ответят на вопросы, касающиеся оформления права собственности на недвижимое имущество, постановки на кадастровый учёт объектов, а также вступления в права наследства, оформления завещания, нотариального удостоверения сделок. Консультации будут организованы 7 ноября с 12 до 13 часов в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина. В это же время, помимо личного приёма, пройдёт бесплатная онлайн-консультация от специалистов «Ассоциации юристов России» города Челябинска. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить