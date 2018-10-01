» » Жителей Кыштыма бесплатно проконсультируют нотариус и руководитель отдела Росреестра

Жителей Кыштыма бесплатно проконсультируют нотариус и руководитель отдела Росреестра

Автор: КР от Сегодня, 13:20 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

В рамках Дня оказания  правовой помощи встречу с населением проведут нотариус Яна Васильева и начальник отдела Росреестра Люция Ускова.

 

Они ответят на вопросы, касающиеся оформления права собственности  на недвижимое имущество, постановки на кадастровый учёт объектов, а также вступления в права наследства, оформления завещания, нотариального удостоверения сделок.

 

Консультации будут организованы 7 ноября с 12 до 13 часов в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина. В это же время, помимо личного приёма, пройдёт бесплатная онлайн-консультация  от специалистов  «Ассоциации юристов России» города Челябинска. 

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter