В Кыштыме захватчики земель пополнили местный бюджет на четверть миллиона рублей

Автор: КР от Вчера, 15:04 Категория: Общество

В этом году инспекторы кыштымского отдела Росреестра провели 72 плановые и 42 внеплановые проверки земельных участков. Они выписали 38 штрафов на общую сумму в 233 тысячи рублей. И если раньше минимальный штраф за нарушение земельного законодательства составлял 500 рублей, то теперь – пять тысяч.

Чаще всего жители Кыштымского округа самовольно занимают земельные участки. Так, житель посёлка Северный отхватил почти пять соток рядом со своим огородом. На них он посадил картофель и поставил вокруг забор. Никакого права на занятый земельный участок он не зарегистрировал – думал, что этого и не требуется.

Теперь мужчине необходимо или оформить документы на картофельное поле, или освободить землю от овощей и передать её владельцу – администрации Кыштымского округа. Кроме того, ему пришлось оплатить штраф в пять тысяч рублей.

– Такому же штрафу был подвергнут и владелец другого земельного участка, – сказала сайту «КР» начальник кыштымского отдела Росреестра Люция Ускова. – Он провёл межевание в 2006 году, но после этого установил ограждение, прихватив часть земель общего пользования.

По словам Люции Рамазановны, после визита земельщиков нарушитель тут же освободил захваченные земли.

Этим летом специалисты Росреестра вместе с работниками прокуратуры города Кыштыма проверили фирму, занимающую земельный участок на берегу озера Увильды. Как выяснилось, организация использовала его без каких-либо документов. И это несмотря на то, что эта земля входит в лесной фонд и охранную зону памятника природы. На директора фирмы наложен штраф в 20 тысяч рублей.