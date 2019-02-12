В Кыштыме похитителя икон отправили в тюрьму

Автор: КР от 12-02-2019, 16:04 Категория: Общество

В ноябре прошлого года Дмитрий Макаров в кыштымском храме Рождества Христова похитил икону «Нечаянная радость». И хотя её стоимость 30 тысяч рублей, она не относится к церковным предметам, имеющим особую ценность.

На следующий день он наведался в церковь Сошествие Святого Духа на апостолов. Прошёл в правую часть молебного зала и похитил ещё одну икону – «Одигидрия». Ущерб оценён в семь тысяч рублей.

С обоих мест преступления ему удавалось скрыться незамеченным. Личность похитителя икон установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

С обвинениями в свой адрес в ходе судебного процесса Дмитрий Макаров полностью согласился. Судья учёл, что в мае 2018 года он уже был приговорён за кражу имущества у физического лица к двум годам и пяти месяцам лишения свободы, с испытательным сроком в три года.

Теперь Макарова, по совокупности двух краж в церквях и замене условного срока на реальный, ждёт три года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.