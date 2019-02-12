В Кыштыме похитителя икон отправили в тюрьму Автор: КР от 12-02-2019, 16:04 Категория: Общество 0 В ноябре прошлого года Дмитрий Макаров в кыштымском храме Рождества Христова похитил икону «Нечаянная радость». И хотя её стоимость 30 тысяч рублей, она не относится к церковным предметам, имеющим особую ценность. На следующий день он наведался в церковь Сошествие Святого Духа на апостолов. Прошёл в правую часть молебного зала и похитил ещё одну икону – «Одигидрия». Ущерб оценён в семь тысяч рублей. С обоих мест преступления ему удавалось скрыться незамеченным. Личность похитителя икон установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. С обвинениями в свой адрес в ходе судебного процесса Дмитрий Макаров полностью согласился. Судья учёл, что в мае 2018 года он уже был приговорён за кражу имущества у физического лица к двум годам и пяти месяцам лишения свободы, с испытательным сроком в три года. Теперь Макарова, по совокупности двух краж в церквях и замене условного срока на реальный, ждёт три года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить