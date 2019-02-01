В Кыштыме вынесли приговор серийному похитителю продуктов из «Пятёрочки» Автор: КР от Сегодня, 14:07 Категория: Общество 0 Судья мирового участка №2 вынес обвинительный приговор Эдуарду Григоренко, который совершил несколько краж продуктов из сетевых магазинов «Пятёрочка» в Кыштыме. Следствием было установлено, что 1 августа прошлого года он похитил продуктов питания на сумму пять тысяч рублей из магазина на улице Ленина, 15. Оттуда он направился по другому адресу «Пятёрочки» – на улице Карла Либкнехта, 97, где также совершил кражу продуктов на три тысячи 859 рублей 59 копеек. Чуть позже Эдуард Григоренко навестил этого сетевого ритейлера в районе Нижнего Кыштыма, где похитил продукты на три тысячи 513 рублей 95 копеек. Пять дней спустя Григоренко наведался ещё в два магазина «Пятёрочки» – на улице Ленина, 4 и 15. Общая сумма украденных продуктов составила девять тысяч 268 рублей девять копеек. Мужчина нигде не работал, семьи у него нет. Суд при вынесении приговора учёл, что за аналогичные преступления он уже был осуждён трижды. Теперь серийный похититель продуктов в магазинах «Пятёрочки» будет отбывать в колонии строго режима один год и семь месяцев. Приговор вступил в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить