В Кыштыме вынесли приговор серийному похитителю продуктов из «Пятёрочки»

Автор: КР от Сегодня, 14:07 Категория: Общество

Судья мирового участка №2 вынес обвинительный приговор Эдуарду Григоренко, который совершил несколько краж продуктов из сетевых магазинов «Пятёрочка» в Кыштыме.

Следствием было установлено, что 1 августа прошлого года он похитил продуктов питания на сумму пять тысяч рублей из магазина на улице Ленина, 15.

Оттуда он направился по другому адресу «Пятёрочки» – на улице Карла Либкнехта, 97, где также совершил кражу продуктов на три тысячи 859 рублей 59 копеек. Чуть позже Эдуард Григоренко навестил этого сетевого ритейлера в районе Нижнего Кыштыма, где похитил продукты на три тысячи 513 рублей 95 копеек.

Пять дней спустя Григоренко наведался ещё в два магазина «Пятёрочки» – на улице Ленина, 4 и 15. Общая сумма украденных продуктов составила девять тысяч 268 рублей девять копеек.

Мужчина нигде не работал, семьи у него нет. Суд при вынесении приговора учёл, что за аналогичные преступления он уже был осуждён трижды. Теперь серийный похититель продуктов в магазинах «Пятёрочки» будет отбывать в колонии строго режима один год и семь месяцев. Приговор вступил в законную силу.