В Кыштыме полицейские по горячим следам задержали похитителя икон Автор: КР от Вчера, 15:12 Категория: Происшествия 0 Житель нашего города выходил на преступление два дня подряд. Сначала его объектом стал храм Рождества Христова на улице Ленина, а затем – Святодухосошествиевская церковь на Садовой. – В первом случае он украл икону Божией Матери «Нечаянная Радость» стоимостью 30 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Во втором – небольшую старинную икону «Одигитрия», которую оценили в семь тысяч рублей. В обеих церквях моменты кражи запечатлели камеры видеонаблюдения. Благодаря этому оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который уже не единожды был судим за кражи. Обе иконы у него изъяты и возвращены в храмы. Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Похитителю икон грозит до пяти лет лишения свободы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить