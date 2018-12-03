В Кыштыме полицейские по горячим следам задержали похитителя икон

Автор: КР от Вчера, 15:12 Категория: Происшествия

Житель нашего города выходил на преступление два дня подряд. Сначала его объектом стал храм Рождества Христова на улице Ленина, а затем – Святодухосошествиевская церковь на Садовой.

– В первом случае он украл икону Божией Матери «Нечаянная Радость» стоимостью 30 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Во втором – небольшую старинную икону «Одигитрия», которую оценили в семь тысяч рублей.

В обеих церквях моменты кражи запечатлели камеры видеонаблюдения. Благодаря этому оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в преступлении.

Им оказался мужчина 1981 года рождения, который уже не единожды был судим за кражи. Обе иконы у него изъяты и возвращены в храмы.

Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Похитителю икон грозит до пяти лет лишения свободы.