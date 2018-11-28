Школьники из Кыштыма переночевали в лесу Автор: КР от 28-11-2018, 11:42 Категория: Туризм -1 Все фотографии - Аллы Алферовой Руководитель туристического клуба «КомпасУрала» Алла Алферова организовала очередной занимательный поход для школьников. На этот раз с рюкзаками за плечами по окрестностям Кыштыма прошлись 19 воспитанников спортивного военно-патриотического клуба «Гепард». Самому младшему участнику похода – девять лет. – Первым нашим заданием было ориентирование на местности: мы наметили точку на карте в районе горы Егоза и отправились из Кыштыма в путь, вооружившись картой и компасом, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Пробирались по лесу, замёрзшим болотам, переправлялись по бревну, перекинутому через речку. По пути до лагеря спортсмены посетили бывший динамитный завод, где в начале прошлого века изготавливали взрывчатку. К вечеру, преодолев восемь километров, они добрались до места ночёвки. Спали школьники в зимних палатках с устроенными внутри печками. Пришлось назначить дежурных, которые сменялись каждый час и подбрасывали в них заранее собранные дрова. Второй день учебно-тренировочного похода начался в восемь утра. Позавтракав и свернув лагерь, дети провели тренировку на подвесной верёвочной переправе. Завершился поход подъёмом на гору Сугомак. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить