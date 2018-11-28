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Школьники из Кыштыма переночевали в лесу

Автор: КР от 28-11-2018, 11:42 Категория: Туризм

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Все фотографии - Аллы Алферовой

 

Руководитель туристического клуба «КомпасУрала» Алла Алферова организовала очередной занимательный поход для школьников. На этот раз с рюкзаками за плечами по окрестностям Кыштыма прошлись 19 воспитанников спортивного военно-патриотического клуба «Гепард». Самому младшему участнику похода – девять лет.

 

 

– Первым нашим заданием было ориентирование на местности: мы наметили точку на карте в районе горы Егоза и отправились из Кыштыма в путь, вооружившись картой и компасом, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Пробирались по лесу, замёрзшим болотам, переправлялись по бревну, перекинутому через речку.

 

 

По пути до лагеря спортсмены посетили бывший динамитный завод, где в начале прошлого века изготавливали взрывчатку. К вечеру, преодолев восемь километров, они добрались до места ночёвки. Спали школьники в зимних палатках с устроенными внутри печками. Пришлось назначить дежурных, которые сменялись каждый час и подбрасывали в них заранее собранные дрова.   

 

 

Второй день учебно-тренировочного похода начался в восемь утра. Позавтракав и свернув лагерь, дети провели тренировку на подвесной  верёвочной переправе. Завершился поход подъёмом на гору Сугомак.

 

 

 


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