В Кыштыме пройдёт битва Дедов Морозов Автор: КР от Вчера, 12:48 Категория: Туризм 0 Любители активного отдыха отправятся на Сугомакскую поляну, где их ждёт праздничный квест. Его инициатором стала руководитель туристического клуба «КомпасУрала» Алла Алферова. – Сначала жители и гости нашего города поднимутся на гору Сугомак в компании сказочных персонажей – Бабы-Яги и Хрюшки, которые подготовили увлекательные задания, – сказала сайту «КР» Алла. – После спуска на Сугомакскую поляну всех встретят несколько Дедов Морозов. Они сразятся в битве, которая позволит узнать, кто из них настоящий. Он-то и подарит участникам квеста новогодние подарки. Потом все пустятся в пляс. Любителей активного отдыха ожидают различные игры на поляне. Сбор группы состоится 4 января в 11 часов на площади Карла Маркса. Для поездки нужно предварительно записаться по телефону: 8-908-057-12-78. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить