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В Кыштыме пройдёт битва Дедов Морозов

Автор: КР от Вчера, 12:48 Категория: Туризм

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Любители активного отдыха отправятся на Сугомакскую поляну, где их ждёт праздничный квест. Его инициатором стала руководитель туристического клуба «КомпасУрала» Алла Алферова.

 

– Сначала жители и гости нашего города поднимутся на гору Сугомак в компании сказочных персонажей – Бабы-Яги и Хрюшки, которые подготовили увлекательные задания, – сказала сайту «КР» Алла. – После спуска на Сугомакскую поляну всех встретят несколько Дедов Морозов.

 

Они сразятся в битве, которая позволит узнать, кто из них настоящий. Он-то и подарит участникам квеста новогодние подарки. Потом все пустятся в пляс. Любителей активного отдыха ожидают различные игры на поляне.

 

Сбор группы состоится 4 января в 11 часов на площади Карла Маркса. 


Для поездки нужно предварительно записаться по телефону: 8-908-057-12-78.


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